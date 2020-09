GP Toscânia Ferrari 1000: Sebastian Vettel foi afetado por problemas eletrónicos no TL2

No final da segunda sessão de treinos livres o SF1000 de Sebastian Vettel parou em pista, com o piloto a ter de apanhar boleia dos marshalls para voltar às boxes.

Feita a revisão do carro pelo mecânicos, e segundo o motorsport.com, houve um problema eletrónico no carro de Vettel. Para além deste problema, em Mugello o carro de Vettel também tem um novo sistema de travagem, devido aos problemas que surgiram no Grande Prémio de Monza, que ditaram o abandono do alemão.