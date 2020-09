GP Toscânia Ferrari 1000, Q1: Pierre Gasly eliminado

Na primeira sessão de qualificação para o Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000 os Haas, os Williams, Antonio Giovinazzi e Pierre Gasly ficam de fora da Q2.

Depois de vencer o Grande Prémio da Itália na semana passada, Gasly ficou a 0.053s de passar à Q2, sendo que a sua última eliminação no Q1 aconteceu no Grande Prémio da Bélgica em 2019. Na sua frente, Sebastian Vettel assegurou um lugar na Q2 com o 15º tempo.

Atrás, Kevin Magnussen foi o mais lento em pista com um tempo de 1:17.348s. Na frente de Magnussen, Nicholas Latifi fica com o 19º lugar, sendo batido por George Russell na 18º posição. Antonio Giovinazzi coloca o Alfa Romeo na 17º posição.

Na frente, Valtteri Bottas foi o mais rápido com um tempo de 1:15.749s. Lewis Hamilton foi segundo a 0.029s e Max Verstappen completou os três primeiros a 0.586s de Bottas.