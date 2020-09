GP Toscânia Ferrari 1000, Pierre Gasly: “É muito frustrante…”

Na semana passada Pierre Gasly estava no topo com a sua primeira vitória na Fórmula 1, no Grande Prémio de Itália. Hoje, na qualificação para o Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000 o francês não conseguiu passar sequer à Q2, partindo assim da 16º posição para a corrida de amanhã.

Ao f1.com, Gasly mostrou a sua frustração: “É muito frustrante porque não executamos as coisas na perfeição. Nos treinos livres estivemos bem, tínhamos um bom carro. Na qualificação, fizemos algumas mudanças, que não resultaram”.

“Nas minha voltas de qualificação o motor estava bom, mas na última fiquei sem energia a 300 metros do final, o que me custou um décimo de segundo”, explicou Gasly.