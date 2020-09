GP Toscânia Ferrari 1000: Pérez penalizado por incidente com Räikkönen

Sergio Pérez foi penalizado com um lugar devido a um toque na segunda sessão de treinos livres, à saída das boxes, entre o mexicano e Kimi Räikkönen.

Perez 💥 Raikkonen



Sergio Perez has received a 1-place grid penalty for this incident in FP2 #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/gHfcJfzh3e