GP Toscânia Ferrari 1000: Mercedes claramente favorita, mas Max Verstappen…

Tendo em conta que a probabilidade da Mercedes alcançar a pole-oposition em Mugello é muito forte, também o triunfo na corrida afina pelo mesmo diapasão, ainda que nesse contexto, como por exemplo vimos em Monza, possam sempre acontecer mais coisas que o impeçam.

Não é muito difícil dizer que a Mercedes será a favorita para dar sequência a uma provável pole position, a equipa que melhor conhecimento de Mugello é a Ferrari, que ainda este ano ali esteve com o seu Ferrari SF71H de 2018, em dia de filmagens no início deste ano, nem sequer sendo essa a razão porque tem muita informação do circuito, pois a Ferrari é dona do circuito. Seja como for, este ano é quase impossível a Ferrari fazer um excelente resultado em Mugello.

As equipas de F1 testaram aqui pela última vez em 2012, pelo que essa informação não terá qualquer significado. Mas há um circuito que pode ser comparado a este: Suzuka. Esse traçado, tal como Mugello, é estreito, rápido e ‘tortuoso’, com a Curva 1, a ser a mais lenta de Mugello, ainda assim feita a quase 100 Km/h. A Mercedes ganhou em Suzuka no ano passado, com Bottas, enquanto Spa-Francorchamps, outra pista com algumas semelhanças com Mugello, viu este ano Hamilton triunfar confortavelmente na frente de Bottas, com o Max Verstappen em terceiro nunca parecendo lançar uma séria candidatura à vitória.

Portanto, a superioridade aerodinâmica do Mercedes W11 deverá significar que irá voar em Mugello, o facto da pista ser estreita diminui muito as hipóteses de ultrapassagem. Espera-se que a Red Bull possa estar por perto, com o RB16, mas vamos ver o que Max Verstappen consegue fazer do carro, pois o facto de Mugello ser uma pista em que o piloto faz a diferença isso pode ser suficiente para estar entre os Mercedes.