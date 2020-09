GP Toscânia Ferrari 1000: McLaren, Renault e Racing Point em luta

Olhando para as equipas fora da ‘santa trindade’, Hamilton, Bottas e Verstappen, espera-se ver a McLaren, Renault e Racing Point a ocupar novamente as posições de luta pelo pódio, ou pelo menos, a de melhor dos outros. Daniel Ricciardo te mestado bem, andou bem em Spa, traçado que tem semelhanças com Mugello, e tem experiência anterior de corrida na pista da Toscânia, embora há 13 anos num pequeno Fórmula Renault 2.0. Vamos ver se o brio de Sergio Pérez, agora que se sabe ir sair da Racing Point, o leva a bater consistentemente Lance Stroll daqui para a frente, algo que, pelo menos com consistência, não tem acontecido.

Uma coisa a ter em conta, são os pneus, com os três compostos mais duros em uso este fim-de-semana, na superfície abrasiva de Mugello.

São os mesmos compostos utilizados no Grande Prémio da Grã-Bretanha, onde se assistiu a problemas de pneus para vários pilotos e equipas.

Esperam-se temperaturas altas este fim-de-semana, pelo que cuidar bem das suas borrachas pode ser um fator crucial.

A Ferrari já é sexta classificada do Mundial de Construtores, não somou qualquer ponto nas duas últimas corridas, e não se espera muito da equipa no ‘seu’ circuito. Por outro lado, a Alpha Tauri, que é sétima a 14 pontos da Ferrari, está com a motivação em alta, e sendo italiana, fazer nova ‘gracinha’ era interessante. Mas acontecimentos como os de Monza não sucedem todas as semanas.