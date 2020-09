GP Toscânia Ferrari 1000, Max Verstappen: “Podemos estar orgulhosos do 3º lugar”

Max Verstappen ficou na terceira posição na qualificação para o Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000. O piloto da Red Bull ficou a 0.365s do tempo de Lewis Hamilton, que conquistou a pole position.

No final, o holandês estava contente com o resultado: “Este fim de semana tem sido promissor. Acho que podemos estar muito orgulhosos do terceiro lugar. A pista é espetacular”.

Perguntado se sentia que com Alex Albon ao seu lado, na quarta posição, a Red Bull tinha o potencial para se mostrar aos Mercedes, Verstappen respondeu: “Espero que sim, mas primeiro, temos de ser capazes de os seguir. Não sabemos quão rápido eles vão ser na corrida, por isso, primeiro vamos ver se somos capazes, e depois, claro, se somos, vamos colocar a pressão”, finalizou Verstappen.