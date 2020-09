GP Toscânia Ferrari 1000, Max Verstappen: “Não devíamos estar nesta posição”

Max Verstappen voltou a não terminar um Grande Prémio. Após a desistência no Grande Prémio da Itália, Verstappen também desistiu no Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000. Verstappen teve problemas de potência no RB16, tendo sido ‘engolido’ pelo pelotão no arranque, e após algumas curvas, um acidente que envolveu vários pilotos tirou o holandês da corrida.

No final, Verstappen não estava contente: “Tive problemas no carro antes da partida. Não devíamos estar nesta posição. Não estou contente”.

“Até tive um bom arranque, mas o motor não tinha potência, algo semelhante a Monza. Fiquei no meio do pelotão e nem sei o que aconteceu. Bateram-me por trás”.