GP Toscânia Ferrari 1000: Mais um abandono para Max Verstappen

Max Verstappen (Red Bull RB16/Honda) saiu de pista na curva três depois do seu monolugar ter sido atingido por trás. As repetições na TV mostram que depois de Verstappen sofrer uma perda de potência na partida, caindo várias posições até que foi um espetador inocente no tumulto que se seguiu. Atrás de si, Gasly foi ‘espremido’ entre Raikkonen e Grosjean, os monolugares tocaram-se e o vencedor do GP de Itália bateu na traseira do RB16 da Red Bull. Valtteri Bottas (Mercedes F1 W11) passou Hamilton na partida e lidera a corrida, que ainda está com o Safety Car em pista.