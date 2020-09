GP Toscânia Ferrari 1000, Lewis Hamilton: “Foram três corridas num dia…”

Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000. Um Grande Prémio com duas bandeira vermelhas, no final Hamilton falou numa corrida dura fisicamente, mas incrível. Para além da vitória, Hamilton também fez a volta mais rápida, conseguindo assim 26 pontos para o campeonato.

“Foram três corridas em um dia. Incrivelmente duro, mas esta pista é fenomenal. No fim tinha o Valtteri atrás e era difícil manter os pneus e fazer com que ele não estivesse no DRS, pois no último recomeço colocamos pneus macios usados. Uma corrida de doidos e muito feliz com as 90 vitórias”