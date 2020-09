GP Toscânia Ferrari 1000, Lewis Hamilton: “Esta pista é desafiante…”

Lewis Hamilton conquistou mais uma pole position. Na sessão de qualificação para o Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000 o britânico fez o tempo mais rápido de 1:15.144s.

No final, Hamilton elogiou muito este circuito e falou no trabalho ao longo do fim de semana: “Esta pista é fenomenal, é desafiante. O Valtteri foi sempre mais rápido do que eu, nos treinos livres e na Q1. Tive de trabalhar mais, o pessoal também fez um excelente trabalho”.

“Na Q3, o vento ficou mais forte, por isso não consegui andar mais rápido”, finalizou Hamilton.