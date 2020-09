GP Toscânia Ferrari 1000, Lance Stroll: “Não sei se foi um furo ou uma falha na suspensão”

Lance Stroll teve um grande acidente no Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000, acidente esse que trouxe a segunda bandeira vermelha desta corrida. No momento do acidente, Stroll estava a tentar chegar às posições do pódio, com Daniel Ricciardo em terceiro.

No final, Stroll explicou: “Não sei se foi um furo ou uma falha na suspensão, mas vamos investigar. Parecia um furo, mas não sei. É uma pena porque tínhamos ritmo e estivemos no pódio, estávamos atrás do Daniel Ricciardo e no final ia ser muito interessante”.