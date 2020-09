GP Toscânia Ferrari 1000, George Russell: “Estou dececionado…”

O piloto da Williams, George Russell, continua sem pontuar na sua carreira na Fórmula 1. Em Mugello, Russell passou muito tempo nos dez primeiros, mas após o último recomeço da corrida o britânico ficou para trás, terminando na 11º posição.

Ao motorsport.com, Russell afirmou: “Toda equipa trabalhou arduamente, colocando-me num nono lugar que parecia controlado. Estou dececionado, porque merecíamos pontuar”.

“[Antes da bandeira vermelha] estava bem, igualava o ritmo do Sebastian e do Charles que estavam atrás de mim no mesmo pneu. Depois a bandeira vermelha deitou tudo a perder”.

“Um péssimo arranque, ainda não sabemos o porquê, mas estava tudo certo em termos do processo. Depois, o Kimi Räikkönen e o Romain Grosjean fizeram grandes arranques e isso não ajudou”.