GP Toscânia Ferrari 1000: Doze pilotos com aviso formal após acidente

A FIA emitiu um aviso formal a Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, Alexander Albon, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Lando Norris, Esteban Ocon, George Russell, Antonio Giovinazzi e Carlos Sainz, após o acidente no Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000 que viu a corrida ser interrompida, pela primeira vez.

De acordo com a documentação disponibilizada “os comissários concluiram que a causa principal deste incidente foi a inconsistência na aplicação do acelerador e do travão, a partir da última curva e ao longo da recta, pelos pilotos referenciados (…) Observamos também que alguns pilotos poderiam ter evitado estar envolvidos no incidente se não seguissem directamente atrás do carro da frente. Ao fazê-lo, bloquearam efectivamente toda a visibilidade do que estava a acontecer imediatamente em frente do carro anterior. (…) Foi ainda observado que o piloto do carro 77 (Valteri Bottas) e os outros pilotos envolvidos no reinício cumpriram os regulamentos. O carro 77 tinha o direito, ao abrigo dos regulamentos, de ditar o ritmo”.