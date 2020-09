GP Toscânia Ferrari 1000, Daniel Ricciardo: “Por fora rio-me, mas por dentro dói…”

Apesar de ter perdido Esteban Ocon após a primeira interrupção com problemas de travões, a Renault viu Daniel Ricciardo terminar na quarta posição do Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000.

No final, Ricciardo afirmou: “Por fora rio-me, mas por dentro dói. Fizemos um excelente trabalho, uma estratégia fantástica e um ótimo começo. Após o último arranque, o Albon ganhou vida com pouco combustível e com pneus macios”.

“Nos pneus médios, senti que estava em controlo do ritmo. A diferença para o Stroll estava boa e se ele tentasse alguma coisa eu estava lá. Mas, ainda estivemos em segundo, mas não conseguimos mais no fim”, finalizou Ricciardo.