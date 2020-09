GP Toscânia Ferrari 1000: Como vão os campeonatos

Apesar de registar o seu pior resultado da época em Monza no fim-de-semana passado, a liderança de Lewis Hamilton no Campeonato de Pilotos manteve-se estável nos 47 pontos, com o companheiro de equipa Valtteri Bottas a passar para a segunda posição, depois de Max Verstappen ter registado o seu segundo abandono da época. A Mercedes, entretanto, aumentou a sua liderança no Campeonato de Construtores, graças à falha da Red Bull Racing em pontuar. A sua liderança ascende agora a 123 pontos. Atrás deles, a batalha é bastante mais intensa.

A McLaren alcançou o seu melhor resultado de conjunto desde 2014. Com isso, a liderança na corrida pelo o terceiro lugar foi ampliada, passando a diferença a cifrar-se em 16 pontos, em relação à Racing Point, que por sua vez tem uma vantagem de 11 pontos em relação à Renault. O duplo abandono da Ferrari em Monza, faz com que tenham caído ainda mais na batalha pelo terceiro lugar, e estão agora dez pontos atrás da Renault.