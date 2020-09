GP Toscânia Ferrari 1000, Charles Leclerc: “Dia de filmagens ajudou…”

Charles Leclerc colocou o Ferrari na terceira posição na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000. No final do dia, Leclerc disse que ajudou a experiência do dia de filmagens que a equipa realizou no circuito de Mugello.

Leclerc afirmou: “Foi positivo. Para ser honesto a posição no TL1 foi uma surpresa. Acho que o dia de filmagens ajudou a entrar no ritmo, pois esta é uma nova pista para todos”.

“Já no TL2 [Leclerc foi 10º] estivemos na nossa posição real. Acredito que está tudo muito próximo e que no sábado podemos dar um passo em frente. Estou otimista”, finalizou Leclerc.