GP Toscânia Ferrari 1000: Carambola monumental, seis carros de fora

Corrida com bandeira vermelha após sete voltas na sequência de um grande acidente após o reinício, depois de um primeiro incidente que ‘eliminou Max Verstappen e Pierre Gasly, e ‘quase’ Romain Grosjean, que conseguiu sair da escapatória de gravilha. No segundo acidente os monolugares do fun da grelha aceleraram antes de Valtteri Bottas, o comandante da corrida o ter feito, após a saída do Safety Car de Pista e a carambola foi inevitável, pois havia carros a acelerar, e outra à espera de Bottas, que acelertou só quando bem entendeu (e tinha todo o direito do fazer). Desta forma, Nicolas Latifi, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi e Carlos Sainz ficaram todos fora de corrida, com maiores ou menos danos. Ninguém de aleijou. Top 10 antes da nova interrupção: Bottas, Hamilton, Leclerc, Albon, Albon, Stroll, Ricciardo, Perez, Norris, Kvyat, Ocon.