GP Toscânia Ferrari 1000, Brawn sobre Bottas: “Agora é uma batalha mental…”

O diretor executivo da Fórmula 1, Ross Brawn, escreveu na sua coluna da f1.com sobre a derrota de Valtteri Bottas no Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000. Brawn diz que cada vez mais as chances do piloto da Mercedes estão a diminuir e que agora a batalha entre ele e Lewis Hamilton é “mental” porque velocidade não falta ao piloto finlandês.

“O Valtteri Bottas vai sair da Toscânia com o pensamento de que podia ter o troféu da vitória nas mãos. O finlandês esteve em excelente forma após conseguir chegar à liderança. Mas depois deixou escapá-la e agora deve ser difícil ver outra derrota perante o campeão mundial”, afirmou Brawn.

“Claro que ele ainda está na corrida pelo campeonato, mas, a cada corrida que passa, as suas chances vão diminuindo. Agora é uma batalha mental, porque velocidade o Bottas tem. Mas, o Lewis pega em qualquer oportunidade e raramente dá uma aberta aos seus opositores”, finalizou Brawn.