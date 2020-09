GP Toscânia Ferrari 1000: Bandeira vermelha após acidente no recomeço

No recomeço de corrida após o Safety-Car, houve mais um acidente, que envolveu Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi, com este pilotos a ficarem fora da corrida.

Romain Grosjean também esteve envolvido, mas conseguiu seguir em frente, embora teve feito ouvir o seu descontentamento no rádio perante o que aconteceu à sua frente.

De momento a corrida está com bandeira vermelha, para os marshalls poderem limpar os destroços na reta da meta, onde se deu o acidente.

There’s a lot of debris so this will take a while to clear up. Luckily, the ice cream is very good in Tuscany. #TuscanGP pic.twitter.com/9ZDijeZOFs