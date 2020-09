GP Toscânia Ferrari 1000 após 40 voltas: Lance Stroll bate forte. Bandeira vermelha

Na frente e após as paragens, Lewis Hamilton tinha uma vantagem de cerca de seis segundos para Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo ganhou com as paragens, colocando o R.S.20 na terceira posição. O safety-car entrou em pista, mas agora a direção de corrida decidiu colocar a bandeira vermelha, para os marshalls poderem retirar o carro de Lance Stroll em segurança.

Na quarta posição, Lance Stroll aproximava-se de Ricciardo (3º), mas ao que parece, um furo no Racing Point colocou o RP20 nas barreiras. Lance Stroll está bem.

Stroll is ok, and out of his car 👍



It looks like a rear left puncture caused him to come off track#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/1jHlFhoMOi