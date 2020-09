GP Toscânia Ferrari 1000 após 30 voltas: Hamilton lidera e Daniel Ricciardo 3º

Na frente, continuam ambos os Mercedes. Ambos já pararam com Bottas e Hamilton a colocarem pneus duros. Hamilton lidera com cerca de 7s de vantagem. Daniel Ricciardo em terceiro.

Lance Stroll e Alex Albon pararam e Daniel Ricciardo segue em terceiro, a mais de 10s dos homens da frente. Mais atrás, as boxes estão com muito trabalho. George Russell, que seguia em oitavo, parou e agora está na 10º posição, com Sebastian Vettel a cerca de 3s, mas o alemão parou mais cedo do que o Williams. Lando Norris também parou, mas teve problemas na boxes, ficando retido devido a tráfego. O McLaren segue em oitavo.

Charles Leclerc parou à volta 22, com o monegasco a ser o 9º classificado neste momento. Sergio Pérez segue atrás de Leclerc, mas o piloto do Racing Point só parou à volta 29.