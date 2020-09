GP Toscânia Ferrari 1000, Alex Albon: “Vitória de Gasly não coloca pressão extra”

O piloto da Red Bull Racing, Alex Albon, insiste que a vitória de Pierre Gasly no Grande Prémio da Itália não lhe coloca pressão extra perante o seu futuro na equipa.

Ao autosport.com, Albon afirmou: “O processo continua o mesmo, não há pressão extra. Do meu lado, as minhas corridas e as minhas coisas têm vindo a melhorar. Infelizmente em Monza não estivemos bem, mas tenho a certeza de que vou mostrar o que possa fazer”.