GP Toscânia Ferrari 1000, Alex Albon: “Levou tempo a chegar aqui…”

Alex Albon conquistou o seu primeiro pódio na Fórmula 1, tornando-se o primeiro piloto tailandês a conquistar um pódio nesta categoria do desporto motorizado. No final, Albon estava contente com o resultado.

“Levou tempo a chegar aqui. Foi difícil, mas é muito bom estar aqui. Pensei que pudesse ser pior, mas as bandeira vermelhas ajudaram”.

“Não tivemos um bom arranque, pelo que tivemos de ultrapassar em pista. O nosso carro é bom nas travagens”.