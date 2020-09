GP Toscânia Ferrari 1000: 90ª Vitória de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) venceu um ‘louco’ GP Toscânia Ferrari 1000, uma corrida que teve duas interrupções por bandeira vermelha, três partidas, enormes acidentes e o vencedor do costume.

O inglês aguentou tudo o que lhe ‘meteram’ à frente até ultrapassando uma distração quando permitiu que Valtteri Bottas (Mercedes F1 W11) o surpreendesse no segundo arranque. Esteve, mais uma vez, absolutamente imperial, mostrando que por muita boa vontade Bottas tenha em querer batê-lo (e tem), Hamilton tem sempre mais “qualquer coisa”, e mostrou-o mais uma vez. são já noventa as vitórias, Schumacher detém o recorde de 91, já todos vemos como vai acabar este ‘filme’…



Grande corrida de Alexander Albon (Red Bull RB16/Honda) que foi ao pódio pela primeira vez na sua carreira na F1, colmatando bem a ausência de Max Verstappen que desistiu logo na primeira volta. tornou-se no priemeiro piloto tailandês a ir ao pódio na F1. Por fim outra boa corrida de Daniel Ricciardo, que levou o seu Renault R.S.20 ao quarto lugar.

Sergio Pérez completou os cinco primeiros. Lando Norris terminou em sexto, à frente de Daniil Kvyat. Uma penalização de cinco segundos por atravessar a linha de entrada do pit lane relegou Kimi Raikkonen para nono, atrás de Charles Leclerc. Os pilotos da Ferrari ocuparam os dois últimos lugares pontuáveis na 1000ª corrida da Scuderia, Sebastian Vettel foi 10º. George Russell foi 11º com a Williams, perdendo por pouco o seu primeiro ponto. E bem tentou, por um lado chegar-se a Vettel, por outro reduzir para menos de cinco segundos a margem para Raikkonen, pois sabia da penalização do finlandês. Não conseguiu uma nem outra. Romain Grosjean foi o único outro restante piloto a terminar a corrida.

Último sprint

Na última partida ao contrário do que tinha sucedido na segunda, em que surpreendeu Lewis Hamilton, desta vez o inglês saiu bem na frente, mas Daniel Ricciardo passou para segundo. Bottas passou no final da ‘primeira’ volta. A esperança do piloto australiano levar a Renault novamente ao pódio, esvaiu-se quando Alex Albon o passou na volta 51, relegando Ricciardo para o quarto lugar.



Aconteceu quase tudo

Foi um louco GP da Toscânia Ferrari 1000, com a bandeira vermelha a ser mostradas duas vezes, a primeira devido a uma enorme carambola depois do recomeço da corrida após o primeiro Safety Car, e a segunda na volta 45 de 59 após uma forte saída de pista de Lance Stroll. No primeiro incidente ficaram de imediato fora da corrida Max Verstappen (Red Bul) e Pierre Gasly (Alpha Tauri) enquanto na segunda, Nicolas Latifi, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi e Carlos Sainz ficaram todos fora de corrida.

Após a saída de Stroll, que causou a segunda bandeira vermelha, apenas 12 pilotos permaneceram em pista, isto depois duma segunda parte de corrida em que Daniel Ricciardo chegou ao terceiro lugar depois de se desenvencilhar dos dois Racing Point, chegando ao terceiro lugar, atrás dos dois Mercedes, bem distanciados lá na frente.

Antes, a Mercedes detetou problemas com os pneus do W11 de Valtteri Bottas, quando este perseguia Lewis Hamilton, que detinha cerca de seis segundos de avanço, mas a bandeira vermelha ‘apagou’ a diferença. Tal como Bottas queria. Mas voltou a não lhe valer de nada…

Novo abandono para Verstappen

Muito azar para Max Verstappen (Red Bull RB16/Honda) que saiu de pista na curva três depois do seu monolugar ter sido atingido por trás. As repetições na TV mostram que depois de Verstappen sofrer uma perda de potência na partida, caindo várias posições até que foi um espetador inocente no tumulto que se seguiu. Atrás de si, Gasly foi ‘espremido’ entre Raikkonen e Grosjean, os monolugares tocaram-se e o vencedor do GP de Itália bateu na traseira do RB16 da Red Bull. Valtteri Bottas (Mercedes F1 W11) passou Hamilton na partida e lidera a corrida, que ainda está com o Safety Car em pista. Desta vez, foi Alex Albon a dar o pódio “da ordem” à Red Bull.

Carambola monumental, seis carros de fora

Corrida com bandeira vermelha após sete voltas na sequência de um grande acidente após o reinício, depois de um primeiro incidente que ‘eliminou Max Verstappen e Pierre Gasly, e ‘quase’ Romain Grosjean, que conseguiu sair da escapatória de gravilha. No segundo acidente os monolugares do fundo da grelha aceleraram antes de Valtteri Bottas, o comandante da corrida o ter feito, após a saída do Safety Car de Pista e a carambola foi inevitável, pois havia carros a acelerar, e outra à espera de Bottas, que acelertou só quando bem entendeu (e tinha todo o direito do fazer). Desta forma, Nicolas Latifi, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi e Carlos Sainz ficaram todos fora de corrida, com maiores ou menos danos. Ninguém de aleijou. Top 10 antes da nova interrupção: Bottas, Hamilton, Leclerc, Albon, Albon, Stroll, Ricciardo, Perez, Norris, Kvyat, Ocon.