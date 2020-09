GP Toscânia Ferrari 1000: 8 em 8 poles para a Mercedes em 2020

Este fim-de-semana, o Mundial de Fórmula 1 dirige-se para território desconhecido, sob a forma do Autodromo Internazionale del Mugello na Toscânia. Nesse contexto, quem pode tirar o melhor partido da última ‘chegada’ ao calendário de F1? Para a pole não há que pensar muito, pois em oito Grandes Prémios, oito pole positions para a Mercedes até agora, sem que nenhum piloto de outra equipa tenha ainda conseguido qualificar-se a menos de meio segundo do piloto mais rápido da Mercedes, num sábado de qualificação. E se pensou que isso iria mudar em Monza após a Diretiva Técnica da FIA relativa aos modos de motor, Lewis Hamilton qualificou-se 0.808s à frente de Carlos Sainz (McLaren) no fim-de-semana passado. De resto, qual dos dois, Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas faz a pole em Mugello. Para já o inglês ‘bate’ 6-2 o finlandês, ainda que Bottas dê muita luta: veja-se os 0.069s de diferença em Monza. A pista de Mugello é constituída exclusivamente por curvas de média e alta velocidade, isso significa que este é um circuito que recompensará as equipas com um bom pacote aerodinâmico e mais uma vez, o Mercedes W11 é a referência. A Red Bull pode estar mais perto, mas dificilmente haverá algo de muito diferente na qualificação de Mugello.