GP Singapura F1: Upgrade da McLaren parece ter resultado | AutoSport

O pacote de atualizações da McLaren – que só apareceu na íntegra no monolugar de Lando Norris porque a equipa só teve margem suficiente para preparar um carro para Singapura – recebeu o aplauso do britânico após um dia de treinos muito encorajador para a equipa. .

Durante uma volta, Norris mostrou um ritmo que sugeria que pode entrar na luta pelas duas primeiras filas com a Red Bull e a Ferrari, com o ritmo geral da equipa a colocá-los em quarto lugar nas simulações de qualificação, a uma fração da Mercedes.

Em ritmo de corrida, foram os melhores, com Lando Norris satisfeito com o desempenho das atualizações e o seu colega de equipa Oscar Piastri a progredir bem durante as sessões, à medida que ia conhecendo uma pista onde corre pela primeira vez, pois por muito que os simuladores ajudem, não há nada como o “the real deal…”.

Philippe NANCHINO / MPSA