GP Singapura F1: Triunfo de Norris ‘aperta’ Verstappen no campeonato

Continuando com os cenários, se Max Verstappen for segundo mais duas vezes e terceiro nas outras, com Norris a vencer todas (será isto provável?) ainda assim o neerlandês seria campeão por um ponto!

Traçando cenários, e nenhum deles é altamente provável, embora possa suceder, se este mesmo resultado se prolongasse até ao fim do ano, triunfo de Norris, segundo lugar de Verstappen, o piloto da Red Bull ganhava o campeonato com 10 pontos de vantagem.

Mais um triunfo de Lando Norris aumenta pressão de Max Verstappen na luta pelo campeonato, mas as melhores probabilidades continuam do lado neerlandês…

