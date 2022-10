GP Singapura F1: Treino livre começou, mas com via das boxes fechada | AutoSport

A direção de corrida tomou a decisão de começar a terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Singapura à hora marcada, mas com a via das boxes fechada, ou seja sem que os carros possam sair das boxes.

O Safety car esteve em pista antes da direção de corrida tomar esta decisão, visto que entre a sessão da W Series, anterior à sessão programada da Fórmula 1, e a hora marcada para o terceiro treino choveu bastante e encharcou a pista.