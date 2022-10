GP Singapura F1, Toto Wolff: “Estamos na direção certa” | AutoSport

Toto Wolff está otimista para este fim de semana. Numa pista onde a Mercedes esperava um resultado bom, os sinais permanecem positivos com Lewis Hamilton na segunda linha da grelha de partida para a corrida de amanhã.

“Se estás à frente há oportunidades, se não estás, vai ser difícil”, disse Wolff à Sky Sports. “Penso que esperávamos que este fim-de-semana corresse bem…., pelo que parece que estamos na direção certa. Geralmente, parece que estamos na direcção certa, especialmente para o próximo ano. Não sei o que diz a previsão meteorológica, mas uma pista seca seria boa e a chuva seria uma confusão. A ambição é ganhar a corrida, mas temos de ter cuidado com as nossas expectativas. Contra o Carlos Sainz [ com elevada carga de combustível] o ritmo parecia bom, os outros não fizeram stints longos. Portanto, não sabemos. Será sobre o que acontece no início da corrida” Wolff concluiu.