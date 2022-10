GP Singapura F1, TL3: Leclerc mais rápido em treino encurtado e com pista molhada | AutoSport

Charles Leclerc foi o piloto mais rápido do terceiro treino livre do Grande Prémio de Singapura com a pista ainda molhada, apesar de ter secado com o evoluir da sessão. Com pneus intermédios, o piloto monegasco estabeleceu o tempo de 1:57.782s, deixando Max Verstappen, o segundo da tabela de tempos, a 0.526s de diferença. Carlos Sainz foi o terceiro mais rápido da sessão, terminando a 1.066s do seu companheiro de equipa.

A direção de corrida tomou a decisão de começar a terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Singapura à hora marcada, mas com a via das boxes fechada, ou seja sem que os carros pudessem sair das boxes. O Safety car esteve em pista antes da direção de corrida tomar esta decisão, visto que entre a sessão da W Series, anterior à sessão programada da Fórmula 1, e a hora marcada para o terceiro treino choveu bastante, com a pista a ficar encharcada.

A Red Bull teve ontem pouco tempo em pista no segundo treino. Max Verstappen não se mostrava muito preocupado por não ter efetuado simulações de corrida nos treinos, esperando poder recuperar na terceira e derradeira sessão. Isto não aconteceu, porque o treino só começou com meia hora já decorrida. Veremos se durante a corrida a Red Bull não vai sofrer com o pouco tempo em pista nos treinos.

A Ferrari comprovou o bom ritmo de qualificação de ontem, mesmo com piso molhado, enquanto a Mercedes, com ambos os pilotos a terminarem o muito curto treino longe dos tempos do topo da tabela, experimentou colocar os pilotos a rodarem com pneus de chuva e depois intermédios durante várias voltas, não tentando sequer uma volta rápida. Estarão os homens da Mercedes a experimentar alguma coisa para uma possível corrida nas mesmas condições?

Outra equipa a demonstrar um bom ritmo de qualificação foi a Alpine. Esteban Ocon terminou o treino com o sétimo melhor registo, atrás de Sergio Pérez (5º) e Lance Stroll (6º), com Fernando Alonso a conseguir ficar a 1.647s do tempo de Charles Leclerc, no quarto lugar da tabela de tempos.

Sebastian Vettel aproveitou o piso molhado, que parece beneficiar o AMR22, para assumir o oitavo posto, seguido de George Russell, a 3.228s do melhor tempo, e Daniel Ricciardo fechou os pilotos mais rápidos.

Uma nova má sessão para a McLaren que pode ter em Singapura um desafio difícil de ultrapassar, aliás, como explicou ontem Lando Norris.

Apenas a 28 minutos do final da sessão, Pierre Gasly foi o primeiro a entrar em pista e a enfrentar o asfalto molhado de Marina Bay. Começamos a ver cada vez mais carros em pista para os últimos 25 minutos de treino. As condições ainda eram exigentes, com os carros a terem dificuldades a colocar a potência no chão, com os níveis reduzidos de aderência, apesar de Valtteri Bottas ter avisado o seu engenheiro de corrida que as condições da pista permitiam pneus intermédios.

Pierre Gasly e Max Verstappen, ambos com pneus intermédios, passaram para o topo da tabela de tempos, com o francês na frente do piloto da Red Bull. A pista foi secando com muitos dos 20 carros em pista aproveitando o maior tempo possível do treino, e Verstappen passou a liderar a sessão com o registo de 2:02.098s, enquanto Gasly ficou a 0.884s e Sergio Pérez a 1.721s.

Carlos Sainz, dando seguimento ao bom ritmo demonstrado ontem, ascendeu ao segundo lugar, a 0.060s do tempo do piloto da Red Bull, enquanto Lance Stroll subiu ao sexto posto. O líder do campeonato melhorou o seu anterior registo e regressou à liderança da tabela de tempos com o tempo de 1:59.456s, deixando o monegasco da Ferrari a 1.527s.

Estes dois pilotos passaram a ser os pilotos mais rápidos em pista, voltando Leclerc a impor-se com o tempo de 1:58.899s, enquanto Verstappen melhorou o seu tempo, mas não foi capaz de bater o piloto da Ferrari, ficando a 0.020s da liderança. Os dois voltaram a melhorar os seus tempos, sem alterar as suas posições, com Leclerc a estabelecer o crono de 1:57.782s, deixando o seu adversário a 0.526s.