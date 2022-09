GP Singapura F1, TL2: Carlos Sainz termina no topo da tabela de tempos | AutoSport

Carlos Sainz foi o principal protagonista do segundo treino livre do Grande Prémio de Singapura, depois de passar grande parte da sessão no topo da tabela de tempos, com pneus médios e macios, terminando com o melhor registo do treino com 1:42.587s.

Tendo perdido boa parte do treino, Charles Leclerc conseguiu ainda assim ser o segundo mais rápido da sessão, batendo os dois Mercedes e Max Verstappen e ficando a 0.208s do seu companheiro de equipa. George Russell foi o terceiro mais rápido, apesar de Lewis Hamilton ter sido o piloto mais rápido da equipa durante a primeira metade do treino.

Max Verstappen também perdeu muito tempo do treino com a equipa a trabalhar no RB18 durante cerca de 20 minutos, mas foi ainda a tempo de terminar com o quarto registo mais rápido, seguido de Hamilton, que apesar disso não teve uma volta realmente boa com pneus macios.

Na discussão entre Alpine e McLaren, os dois pilotos da equipa francesa terminaram mais rápidos do que Lando Norris e Daniel Ricciardo, que parecem ter algumas dificuldades na pista de Marina Bay. Esteban Ocon foi o sexto mais rápido, à frente de Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Sergio Pérez. Lance Stroll voltou a terminar dentro dos 10 mais rápidos com o 10º tempo.

Numa sessão sem interrupções, ao contrário do primeiro treino livre, alguns dos pilotos tocaram de forma ligeira nos muros de proteção. Além disso, Sergio Pérez, Charles Leclerc e Max Verstappen perderam muito tempo do treino, com alterações de componentes e alguns problemas encontrados nos seus carros. Pierre Gasly e Yuki Tsunoda não tiveram uma sessão tranquila. O piloto francês viu o seu AT03 a incendiar-se quando era empurrado para dentro da garagem da equipa e o piloto japonês, quase na mesma altura do seu companheiro de equipa, perdeu os últimos minutos do treino depois da equipa encontrar um problema no sistema de combustível.

A Ferrari fechou o primeiro dia com uma boa demonstração de performance, mas a Mercedes não anda muito longe e sem um registo digno de volta rápido com pneus macios por parte de Lewis Hamilton, ficam algumas interrogações sobre o que podem fazer os ‘Flechas de Prata’.

A Red Bull parece ter algum trabalho pela frente para conseguirem ter uma boa qualificação amanhã. Também a McLaren, bastante afastada daquilo que fizeram os pilotos da Alpine em ambos os treinos, deverão ter que encontrar algumas soluções. Recordamos que o carro de Lando Norris apresenta uma grande pacote de atualizações para o GP de Singapura.

Filme da sessão:

Dada a hora do dia e as condições de pista, o primeiro treino não foi muito representativo do que esperar para a qualificação e corrida, mas deu-nos algumas indicações sobre o regresso da Fórmula 1 ao Circuito de Marina Bay.

Com alguns pilotos a saírem imediatamente para a pista, o piloto mais rápido do treino livre 1, Lewis Hamilton saiu com pneus médios novos. Logo a seguir, George Russell veio para a sua primeira volta cronometrada.

Como vem sendo normal, alguns pilotos demoraram a sair para a pista, com Max Verstappen, Sergio Pérez e Charles Leclerc a serem os últimos a entrar no cockpit dos seus monolugares. Na fase inicial do treino, Zhou Guanyu, Mick Schumacher, Lando Norris e Daniel Ricciardo estiveram em pista com pneus duros.

Semelhante ao treino livre 1, Russell falhou o ponto de travagem na mesma curva da manhã, desta vez sem bater nas proteções do traçado.

Carlos Sainz passou para o topo da tabela de tempos, ainda muito longe dos registos do primeiro treino, com o crono de 1:43.710s.

Nas imagens da transmissão pudemos ver os mecânicos a trabalharem nos carros de Leclerc e Verstappen, neste caso um problema na transmissão do RB18 obrigou a trabalhos mais demorados.

Enquanto isso, Lewis Hamilton saltou para o primeiro posto com o tempo mais rápido, estabelecendo o seu registo em 1:43.668s completado com pneus médios. Por sua vez, Russell, ficou a 0.223s do seu companheiro de equipa, no terceiro lugar da tabela de tempos.

Sem Verstappen e Leclerc em pista, os principais protagonistas dos primeiros 20 minutos da sessão foram Sainz e Hamilton. O espanhol da Ferrari melhorou o seu anterior registo, mantendo pneus médios, tendo completado a sua volta com um registo do que o britânico da Mercedes, com 1:43.231s.

Max Verstappen, no dia em que celebra 25 anos, entrou em pista com pneus duros e, mesmo assim, estabeleceu o quinto tempo, ficando a 1.414s do crono alcançado por Carlos Sainz. Leclerc e Pérez demoraram mais alguns minutos para saírem das suas respetivas boxes.

Com pneus macios montados no RB18 de Sergio Pérez, o piloto mexicano saltou para o oitavo lugar da tabela de tempos, enquanto Valtteri Bottas tinha ascendido pouco antes, para o segundo lugar.

Sainz aumentou a sua vantagem no final da sua primeira volta com pneus macios com um 1:42.751s, apesar de tocar na barreira na curva 19. Não foi o único, pois Esteban Ocon e Pérez também tiveram sorte com o contacto contra a parede de Marina Bay.

Ocon deu um grande salto para o segundo posto da tabela de tempos com pneus macios, a 0.661s de Sainz, tendo sido depois batido por George Russell que ficou a 0.160s do líder do treino. O seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton colocou-se no terceiro posto, ficando a 0.431s de Carlos Sainz.

A cerca de 20 minutos para o final da sessão de treinos, Carlos Sainz melhorou o seu registo anterior, passando para 1:42.587s enquanto Leclerc, com pneus médios, subiu ao segundo lugar ficando a apenas 0.295s do seu companheiro de equipa.

Um grande susto apanhou Pierre Gasly, que quando parava na sua box o AT03 sofreu um princípio de incêndio. Depois da equipa averiguar o estado do monolugar, o piloto francês voltou aos comandos para os últimos 10 minutos. O seu companheiro de equipa, Yuki Tsunoda não iria continuar o treino, depois da equipa encontrar um problema no monolugar.

Charles Leclerc, já com pneus macios montados no Ferrari, tentou bater o registo do seu companheiro de equipa, mas no último setor perdeu algum tempo e manteve o segundo, agora a 0.208s de Sainz.