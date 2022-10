GP Singapura F1, Sergio Pérez: “será crucial não cometer erros durante a corrida” | AutoSport

Sergio Pérez ficou a 0.022s do tempo de Charles Leclerc na sessão de qualificação para o GP de Singapura, registando o segundo melhor tempo. Na opinião do piloto mexicano da Red Bull, apesar de ter ficado desiludido por não ter conquistado a pole position por uma margem tão curta, esta será uma boa oportunidade para tentar vencer a corrida de amanhã no circuito de Marina Bay.

“Penso que seja uma boa oportunidade começar na primeira fila da grelha de partida para atacar o Charles [Leclerc] e tentar vencer. É algo desapontante não conquistar a pole por duas centésimas, mas no geral é um bom resultado para a equipa. A minha equipa fez um trabalho fantástico, tomou as decisões corretas e estou contente com isso”, disse Pérez no final da sessão.

O piloto mexicano espera uma corrida complicada depois de se prever alguma chuva durante as 61 voltas do GP de Singapura. “Foi muito complicado perceber as condições da pista e amanhã a podemos correr novamente com piso molhado, por isso será crucial não cometer erros durante a corrida”, disse Pérez.