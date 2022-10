GP Singapura F1, Sergio Pérez; “Não há problema…” | AutoSport

Já lá vai mais de uma hora após o final da corrida, o ‘VAR’ da Fórmula 1, depois de ouvir o piloto ainda está a deliberar sobre a eventual quebra dos regulamentos do Safety Car por parte de Sergio Pérez, que ao sair do edifício onde reuniu com os Comissários Desportivos, soltou um “não há problema”.

Antes o piloto mostrou-se otimista que os Comissários não o irão penalizar, alegando que houve problemas de comunicação com o piloto do Safety Car, Bernd Maylander: “Estou bastante confiante de que não há nada porque houve um pouco de má comunicação com Bernd”, explicou Perez, alegando ainda que as condições da pista dificultavam a permanência perto do Safety Car em alguns pontos da pista: “nos locais onde eu conseguia acompanhá-lo, ele andava devagar, e nos locais onde eu não conseguia acompanhá-lo, ele era muito rápido”, disse Perez.