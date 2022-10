GP Singapura F1: Sergio Pérez domina e triunfa pela segunda vez em 2022 | AutoSport

Vitória de Sergio Pérez na corrida do Grande Prémio de Singapura, que começou 65 minutos depois da hora prevista. O piloto mexicano da Red Bull foi mais forte na partida e não perdeu mais a liderança do pelotão, apesar de estar sob investigação devido a uma possível infração durante os períodos de Safety Car e pode vir a ser penalizado. Pérez dominou a corrida com pneus intermédios e com a pista molhada, não permitindo a Charles Leclerc, que terminou no segundo lugar da classificação, qualquer ataque à sua posição. Quando passaram a utilizar pneus slicks, de composto médio, o piloto da Ferrari conseguiu pressionar Pérez, mas mesmo com alguns problemas no RB18, o mexicano impôs um bom ritmo e terminou a corrida com 7.416s de vantagem. Mesmo que venha a ser penalizado com 5 segundos pelo colégio de comissários, não perderá o triunfo na corrida. Se for penalizado com 10, como já se diz, o caso muda de figura.

Carlos Sainz terminou a corrida no pódio, tendo estado quase toda a prova sem pressão de qualquer adversário. Max Verstappen não festejou ainda este fim de semana a conquista do bicampeonato do mundo de pilotos.

Lewis Hamilton passou parte da corrida no quarto lugar da classificação, mas quando estava mais próximo de Carlos Sainz e de uma posição no pódio, cometeu um erro e bateu nas proteções do circuito de Marina Bay. Conseguiu regressar à pista, mas com o carro danificado a corrida ficou comprometida e o britânico perdeu várias posições, terminando no nono posto entre os 14 pilotos que terminaram o GP de Singapura. Sem Hamilton, foi Lando Norris a terminar no quarto posto, seguido de Daniel Ricciardo – numa excelente operação da McLaren num fim de semana em que a Alpine não somou qualquer ponto – e Lance Stroll.

Max Verstappen, com uma corrida que começou com uma partida má, terminou a corrida como sétimo classificado, e sem garantir o título mundial de pilotos de Fórmula 1 já neste fim de semana, depois de ultrapassar Sebastian Vettel na última volta. Pierre Gasly fechou os dez primeiros classificados.