GP Singapura F1, Ritmo da Red Bull “pior do que o esperado | AutoSport

A Red Bull lançou as bases para um fim de semana potencialmente desafiante em Singapura com os seus comentários antes do fim de semana, mas ninguém – nem mesmo os próprios pilotos – previu que o seu ritmo seria tão lento como se verificou na sexta-feira.

Sergio Perez foi o mais rápido dos dois RB19 no Treino Livre 2, uma fração à frente do líder do campeonato, Max Verstappen, que terminaram em sétimo e oitavo, respetivamente. Mesmo que cada um deles tivesse juntado todos os seus melhores mini sectores para a “volta ideal”, a sua posição na classificação permaneceria inalterada.

Ambos disseram que estavam a lutar pela aderência traseira e também que têm muito para trabalhar. Nas rectas, ficaram 0,6s abaixo – o que é uma diferença muito significativa.

Mas os dados também sugerem que talvez não seja tão mau como pareceu ontem. Nas simulações de qualificação, ficaram apenas a um décimo de segundo do ritmo na frente e, quando se coloca combustível, foram os melhores de todos, 0,2s mais rápidos do que a McLaren. Portanto, nem tudo o que parece, é e este pode ser um desses casos, mas não há nada como esperar para ver…

Philippe NANCHINO / MPSA