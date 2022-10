GP Singapura F1: Relembre a grelha de partida | AutoSport

Charles Leclerc conquistou a pole position para a corrida do Grande Prémio de Singapura, tendo ao seu lado na grelha de partida um Red Bull, mas não o carro de Max Verstappen. Será Sergio Pérez a ocupar o segundo posto, com Lewis Hamilton e Carlos Sainz na segunda fila da grelha.

Max Verstappen arrancará do oitavo posto, depois de ter abortado a sua última volta quando vinha a recuperar tempo do registo do piloto monegasco da Ferrari.

A grelha de partida ficou assim ordenada: