GP Singapura F1, Q2: George Russell eliminado | AutoSport

Mais uma surpresa na qualificação do Grande Prémio de Singapura. George Russell foi eliminado na Q2 por 0.006s , juntando-se os pilotos da Aston Martin, apesar de terem arriscado com pneus macios, assim como Mick Schumacher e Zhou Guanyu, também com pneus macios nos últimos momentos da Q2.

Prevendo-se chuva para a Q2, os pilotos voltaram a sair para a pista com pneus intermédios, com Max Verstappen e Lewis Hamilton com pneus usados ao contrário dos pilotos da Ferrari.

Foi Lando Norris o primeiro pilotos a estabelecer o primeiro melhor tempo com 1:53.995s, mas Charles Leclerc passou para a sua frente com o tempo 1:52.343s e Hamilton a 1.557s do monegasco.

Quando terminou a sua primeira tentativa, Max Verstappen saltou para o segundo lugar (+0.380s) e Sergio Pérez no terceiro (+0.475s), relegando o piloto da Mercedes para o quarto posto, tendo perdido novo posto, após Sainz melhorar o seu tempo anterior e ascender ao quarto lugar.

A seis minutos do final da Q2, Leclerc pediu à equipa para parar e montar pneus slicks, no entanto a equipa decidiu não arriscar e apenas montou um conjunto novo de intermédios. Quem arriscou foram os dois pilotos da Aston Martin.

Por esta altura estavam em posição de eliminação Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu, George Russell e Yuki Tsunoda. Entretanto, Lewis Hamilton estabeleceu o segundo melhor tempo, ficando a 0.348s do registo de Leclerc.

A menos de 3 minutos do final da Q2, Russell subiu várias posições e saiu dos últimos 5 lugares da tabela de tempos. Após as últimas voltas rápidas, George Russell não conseguiu ter um ritmo tão alto quanto Hamilton e foi eliminado na Q2.