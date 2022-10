GP Singapura F1: Os destaques da corrida | AutoSport

Charles Leclerc tinha conquistado a pole position para a corrida do Grande Prémio de Singapura, mas foi Sergio Pérez o vencedor. Num fim de semana que podia ser de celebração do título de Max Verstappen, foi o seu companheiro de equipa a festejar o segundo triunfo da época. Acabou por ser uma corrida longa, extenuante para os pilotos e com muitas desistências. Estes foram os grandes destaques de Singapura:

Sergio Pérez dominou a corrida do Grande Prémio de Singapura, conseguindo manter Charles Leclerc sempre atrás de si, tanto com os pneus intermédios e a pista molhada, como quando foi necessário trocar para os pneus slicks. Houve momentos em que o piloto mexicano passou por algumas situações complicadas, mas apesar de ter estado mais pressionado, manteve sempre o primeiro lugar e ainda discutindo o ponto extra pela volta mais rápida. Conseguiu ‘sacudir’ a pressão do piloto da Ferrari e terminou a corrida com 7.5s de vantagem. Tem sobre si a possibilidade de ser penalizado, algo que não deveria saber-se apenas após o final da corrida. Com tantos meios ao dispor da FIA para verificar as situações de corrida, as decisões do colégio de comissários não deveriam ser tomadas depois da cerimónia de pódio, muito menos uma que possa alterar significativamente a classificação, como neste caso.

Foi a segunda vitória de Pérez este ano, repetindo o triunfo no Mónaco, outro circuito citadino.

Charles Leclerc perdeu a corrida no arranque. Foi nesse momento que Pérez o ultrapassou e o monegasco não conseguiu responder à manobra durante toda a corrida. Foi uma corrida frustrante de Leclerc, que nunca teve a sua posição em risco, mas tirando algumas voltas no final da corrida, também nunca esteve em posição de recuperar o primeiro posto da classificação.

Carlos Sainz esteve também numa espécie de terra de ninguém, a não ser pouco antes de Lewis Hamilton bater. O britânico pressionou o piloto da Ferrari, mas nunca houve uma manobra na prática, uma clara intenção disso, mas sem consequência.

Já Hamilton teve um dia pobre. Um arranque em que foi ultrapassado por Sainz, com um toque pelo meio, mas depois tentou chegar ao pódio, errou durante esse processo. Conseguiu recuperar, mas tinha perdido muito tempo e mais tempo perdeu com a paragem na box. Voltou a errar, numa altura em que estava a tentar ultrapassar Sebastian Vettel pelo sétimo lugar, mas nessa altura estava a corrida já comprometida.

Foi um mau dia para a Mercedes, que apostava fortemente em Singapura, mas terminaram com Hamilton no nono lugar e George Russell fora dos dez primeiros. O jovem britânico serviu de cobaia para testar os pneus slicks, após arrancar do pitlane, e perdeu muito tempo durante esse processo e foi sempre complicado sair do fundo do pelotão. Quando estava a recuperar sofreu um furo depois de um toque com Mick Schumacher. Com alta expectativa para este GP, a Mercedes ficou muito aquém do objetivo.

Outro piloto que terminou frustrado foi Max Verstappen. Teve bastantes episódios na corrida depois de ter chegado à traseira do McLaren de Lando Norris, isto depois de uma péssima partida onde caiu vários lugares. Perdeu tempo na discussão com o britânico e quando o tentou ultrapassar, travou em cima de piso molhado e teve de seguir pela escapatória. A tentativa de chegar a Sainz e a um possível pódio terminou nessa altura. Teve de voltar a parar e ficou com outro piloto difícil de ultrapassar, e que vinha a fazer uma corrida segura, Sebastian Vettel. Conseguiu ultrapassar o piloto alemão na última volta, mas apenas pelo sétimo lugar da classificação.

Quem teve um bom resultado, fruto de boas decisões estratégicas e dos azares da Alpine, foi a McLaren. Lando Norris terminou no quarto lugar e Daniel Ricciardo no quinto numa corrida em que a equipa de Woking esperava outro resultado, muito possivelmente. Os dois Alpine desistiram com problemas nos seus monolugares e com os resultados obtidos pelos seus pilotos, a McLaren somou 22 pontos e ultrapassou o construtor francês no campeonato, passando a deter quatro pontos de vantagem,

A Aston Martin conseguiu colocar os seus dois pilotos dentro dos pontos. Lance Stroll terminou no sexto posto e Vettel perdeu uma posição mesmo no final da corrida, mas foi oitavo. 12 pontos somados na classificação do campeonato de construtores, numa corrida em que AlphaTauri somou apenas 1 ponto e Alfa Romeo ficou a zeros.

Uma última referência aos muitos incidentes e desistências. Especialmente a de Fernando Alonso, com problemas no Alpine, não seria assim que o piloto espanhol queria terminar o GP número 350.