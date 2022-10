GP Singapura F1: Mercedes ‘promete’, mas está atrás da Ferrari e Red Bull | AutoSport

Historicamente a corrida de Singapura não tem sido muito boa para a Mercedes, nas últimas épocas, apesar do domínio muito forte da equipa, e este hiato sem Grande Prémio em Marina bay também não deve ajudar muito a compreender melhor como pôr os pneus a funcionar neste circuito citadino, mas o dia de treinos livres foi bom para a Mercedes, com o seu chefe de pista, Andrew Shovlin, a revelar que foi o tráfego que impediu Lewis Hamilton e George Russell de fazer voltas limpas, o que significa que se o conseguirem, podem ficar um pouco mais acima do que mostram os números das duas sessões.

Lewis Hamilton disse ontem que estão cerca de um segundo atrás, mas não é isso que se vê nas tabelas de simulação de ritmo de qualificação e de corrida.

No primeiro, nas voltas rápidas, a Mercedes está a 0.240s da Ferrari, e em ritmo de corrida a Mercedes está a 0.260s da Red Bull. Estão mais perto da frente do que o segundo pelotão atrás, que está bem longe nos dois items.

Portanto, em teoria, tanto em qualificação como corrida, 5º e 6º é o que espera a Mercedes, mas os pilotos podem fazer diferença, pois isso as duas linhas da frente na qualificação e pódio na corrida, são possíveis…