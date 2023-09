GP Singapura F1: Mercedes parece estar na luta | AutoSport

Lewis Hamilton descreveu o primeiro dia de treinos livres como a sua melhor sexta-feira do ano, tão entusiasmado estava com a forma como sentiu o carro no segundo treino, onde as condições eram representativas do que vão sentir na qualificação e na corrida.

As Flechas de Prata, que usaram condutas de travão maiores para ajudar no arrefecimento, pareceram mais confortáveis em pista do que têm estado desde há várias corridas para cá.

Se George Russell tivesse conseguido juntar todos os seus melhores mini sectores, teria terminado no topo dos tempos na sexta-feira.

O chefe da pista, Andrew Shovlin, disse que a Mercedes trabalhou para tirar o máximo proveito do composto macio – mas ficou muito encorajada com o que viu nos stints mais longos.

Os dados colocam a Mercedes em terceiro lugar na qualificação e em quarto lugar em termos de ritmo de corrida – no entanto, nesta última métrica, apenas 0,06s separam a McLaren, a Ferrari e a Mercedes na luta pelo melhor dos restantes atrás da Red Bull, que como já se percebeu pode estar melhor do que parece.

Philippe NANCHINO / MPSA