GP Singapura F1: Mercedes confiante num bom desempenho | AutoSport

A Mercedes começou bem o Grande Prémio de Singapura depois de Lewis Hamilton bater toda a concorrência no final do primeiro treino livre. Apesar de ser ainda o primeiro treino e perceber-se que existe ainda uma margem para todos os pilotos do topo da tabela de tempos poderem melhorarem os seus registos, não retira o mérito ao piloto britânico e comprova a confiança da equipa para este fim de semana, possivelmente a melhor oportunidade de vencerem esta época, o grande objetivo de todos em Brackley.

George Russell, na antevisão do GP de Singapura, explicou a prova no circuito de Marina Bay “será uma espécie de validação se os passos que demos nessa viagem se traduzem em performance”. O companheiro de equipa de Lewis Hamilton, acrescentou que “não serão necessariamente níveis de desempenho como em Zandvoort/Budapeste neste fim de semana, mas estou bastante confiante que seremos mais competitivos do que fomos em Monza e Spa”.

Lewis Hamilton considera que o desempenho do Mercedes este fim de semana dependerá das irregularidades da pista e os níveis de oscilação sofridos. A FIA reviu a métrica da Diretiva Técnica para Singapura, sendo por isso expectável que o carro dos ‘Flechas de Prata’ sofra menos deste efeito. “Esperamos que o carro funcione melhor”, disse Hamilton, “mas depende realmente da gravidade das oscilações. As oscilações muitas vezes fazem o carro sair da janela ótima e perturbam o seu desempenho”, concluiu.