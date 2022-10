GP Singapura F1: McLaren com fim de semana duro pela frente | AutoSport

A McLaren ganhou seis pontos à Alpine em Monza, mas antes disso perdia desde o… Azerbaijão, oitava prova do ano. Estamos na 17ª…

A McLaren levou muitas atualizações para Singapura, na lista da FIA foi de longe a que mais alterações levou para os seus carros, novo piso, mais ajustes nas ‘persianas’ de arrefecimento, difusor, ‘sidepods’ e dianteira do carro de Lando Norris, mas o seu ritmo na sexta-feira não impressionou, com o Norris a admitir que a equipa está muito longe dos seus rivais diretos, a Alpine, enquanto o seu companheiro de equipa, Daniel Ricciardo (que está pronto para receber a atualização no Japão) disse que o seu dia foi “um pouco de luta”, uma vez que uma série de mudanças que fizeram não produziram o resultado pretendido.

São os sextos melhores, tanto no que diz respeito aos sints curtos, com baixo nível de combustível como em ritmo de corrida, o desempenho dos carros cor de papaia, a baixa velocidade prejudica-os, havendo apenas três equipas mais lentas nesse tipo de curvas.

Em termos de ritmo de corrida, estão inclusive atrás da Alfa Romeo, pelo que a pontuar, será nos últimos lugares…