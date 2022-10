GP Singapura F1: Max Verstappen ‘tramado’ pela ‘falta’ de combustível | AutoSport

Max Verstappen estava a realizar um registo que o poderia levar à pole-position, mas a equipa disse-lhe via rádio, para abortar a volta e rumar às boxes. Verstappen insurgiu-se via rádio quanto à razão para o terem chamado, Christian Horner disse-lhe que explicavam depois, e entretanto a Red Bull já revelou que teve a ver com a falta de combustível. Se tivesse completado a volta, na volta de regresso às boxes poderia ter deixado o carro sem combustível suficiente para a amostra de combustível obrigatória, e a equipa preferiu não arriscar pois a ‘pena’ seria a desqualificação, ser-lhe-iam retirados todos os tempos feitos na sessão.