GP Singapura F1, Max Verstappen teve que adiar festa do título… | AutoSport

Não era fácil que fosse hoje, dado o que se passou na qualificação, quando a equipa pediu a Max Verstappen que rumasse imediatamente às boxes, quando o neerlandês estava a cumprir uma volta que quase, certamente, lhe daria a pole position. Verstappen saiu do oitavo lugar da grelha, teve uma corrida complicada, especialmente porque ao partir de oitavo, caiu depressa para 11º fruto de um problema no arranque, com Verstappen a culpar o sistema anti-stall, que o fez perder posições, depois de soltar a embraiagem, no arranque.

Durante a corrida, fez um pião quando tentava passar Lando Norris, na volta 40, com Verstappen a terminar em nono: “deixei cair a embraiagem e toquei no anti-bloqueio, e com isso perdi muitas posições. A partir daí, tentei passar alguns pilotos, mas depois fiquei preso num pequeno comboio, era difícil de seguir. Por fim, tivemos alguma sorte, com alguns erros cometidos à nossa frente, e quando tentava chegar ao quarto lugar do Lando (Norris) travei e saí, as rodas da frente saltaram e continuei em frente. Tive de ir à boxe, colocar pneus novos os pneus ficaram ‘quadrados’, e foi o que sucedeu” começou por dizer Verstappen, que tem que esperar pelo Japão para ter uma oportunidade de assegurar o título.