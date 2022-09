GP Singapura F1, Max Verstappen sobre revalidação do título: “não há pressa” | AutoSport

Max Verstappen pode chegar ao fim da corrida do Grande Prémio de Singapura com a revalidação do título mundial de pilotos de Fórmula 1 assegurada, no entanto na antevisão da prova no circuito de Marina Bay o piloto diz não estar a pensar no campeonato.

Para ser bicampeão do Mundo de Fórmula 1 nesta jornada, Verstappen tem de vencer o GP de Singapura com a volta mais rápida, esperando que Charles Leclerc termine no oitavo posto ou abaixo e Sergio Pérez no quarto ou abaixo disso. Outro cenário possível é conquistar a vitória (sem a volta mais rápida), com o piloto da Ferrari como nono classificado e o seu companheiro de equipa no quarto posto, mas sem poder terminar com o registo da melhor volta da corrida. Se o neerlandês terminar a corrida como segundo classificado, a decisão passa para a próxima corrida, o GP do Japão.

“Durante a corrida só temos de estar preparados para tudo, pois normalmente há muitos Safety Car. Em geral, é um circuito desafiante, aguentar humidade ao volante é duro e é muito difícil fazer uma volta perfeita devido às curvas apertadas e ao quão perto estão as paredes. Não penso realmente no campeonato, só quero ter um fim de semana positivo em pista e estou a levar isto de corrida em corrida, não há pressa”, argumentou Max Verstappen.

Com um circuito tão desafiante como o de Marina Bay, o piloto da Red Bull espera ter uma boa sessão de qualificação, que será importante para o desenrolar da corrida no dia seguinte. “Já há algum tempo que não vamos a Singapura, pelo que será interessante ver como a pista evoluiu. É definitivamente uma das melhores corridas do ano e é um belo lugar. É importante ter aqui uma boa volta de qualificação, por isso vamos concentrar-nos nisso”, concluiu o piloto.

All eyes on @Max33Verstappen 👀



Here's how the Dutchman can take the title in Singapore this weekend 👇#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/OUkgjIFw9B — Formula 1 (@F1) September 28, 2022