GP Singapura F1, Max Verstappen: Primeiro dia “não foi representativo” do potencial do carro | AutoSport

Max Verstappen completou apenas um total de 28 voltas em ambas as sessões de treino do primeiro dia do Grande Prémio de Singapura, o que representa muito pouco tempo em pista. Apesar de ter terminado no quarto lugar da tabela de tempos na segunda sessão, ficou na garagem parado durante quase meio treino, enquanto foi necessário fazer alterações na configuração do seu RB18. Completou algumas voltas com pneus duros e voltou a entrar na box. Regressou à pista com pneus macios montados no carro, tendo pouco tempo para ensaiar uma boa volta de qualificação.

“Penso que começamos bastante bem no TL1, penso que o carro estava a funcionar bastante bem”, disse Verstappen no final do dia. “Para o TL2 queríamos experimentar algumas coisas, mas demoraram um pouco mais a alterar a configuração. Queríamos tentar outra coisa e novamente isso demorou bastante tempo. Por isso não conseguimos estar muito tempo em pista, é por isso que penso que não foi representativo o que mostramos no segundo treino, mas é claro que há muito espaço para melhorias”.

Apesar de completar menos de meia corrida nos dois treinos, Verstappen não tem qualquer preocupação com o facto de ter perdido tempo em pista para completar o programa de simulação de corrida, explicando que a equipa ainda tem de analisar se as mudanças de configuração realizadas podem funcionar ou não. Apesar disso, o piloto neerlandês explicou que “aqui é muito importante que se seja rápido numa volta. Fizemos um pouco de simulação de corrida no primeiro treino, por isso acho que não será o fim do mundo”, concluiu.