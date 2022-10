GP Singapura F1: Max Verstappen falha travagem e perde muitas posições, George Russell fura | AutoSport

No recomeço após Safety Car, Max Verstappen tentou passar Lando Norris pelo quarto lugar, mas falhou completamente a travagem e foi até à escapatória. Os pneus da frente ficaram “quadrados” e o neerlandês teve de regressar às boxes para colocar macios, regressando à pista em 12º lugar. Também, George Russell embrulhou-se com Mick Schumacher e acabou com um pneu furado, comprometendo ainda mais a sua corrida.