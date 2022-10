GP Singapura F1, Max Verstappen: “É incrivelmente frustrante (…) íamos ficar sem combustível” | AutoSport

Max Verstappen estava a fazer uma última volta que só no primeiro setor já estava 0.8s à frente do melhor registo nesse ponto da pista, no segundo setor, 0.9s, o que indiciava que iria fazer a pole position. No final, o neerlandês, falou em 2.7s melhor que todos os outros, mas esse deve ter sido uma ‘hipérbole’. De qualquer modo, iria fazer a pole, mas a equipa mandou-o rumar às boxes porque iria ficar sem combustível para amostra e… seria desclassificado: “É incrivelmente frustrante, depois fiquei a saber que tinha a ver com o combustível, íamos ficar sem combustível, estas coisas podem acontecer, mas deviam ter-me permitido terminar a volta anterior, mas pronto. Eu posso cometer erros, a equipa pode cometer erros, mas é importante sermos críticos uns com os outros porque estas coisas não deviam acontecer, e é como já disse incrivelmente frustrante”, disse Verstappen, que neste circuito terá bem mais dificuldades em recuperar posições: “Aqui é quase como no Mónaco é muito difícil de ultrapassar, portanto será uma corrida muito frustrante se ficar preso atrás de alguém”, disse.