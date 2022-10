GP Singapura F1, Lewis Hamilton: “Foi por pouco” | AutoSport

Lewis Hamilton esteve perto de conquistar a primeira pole position do ano na qualificação para o GP de Singapura, mas acabou por ser o terceiro mais rápido, atrás de Charles Leclerc e Sergio Pérez.

O piloto da Mercedes, que acreditou ser possível a pole apesar de ser uma tarefa difícil, explicou que teve alguns problemas de aderência na última volta rápida.

“Foi por pouco. Esforcei-me muito mas eles foram muito rápidos. Pensei que talvez, com uma volta perfeita, que era difícil de conseguir, pudesse estar na pole, mas tive alguma falta de aderência na última volta. Estou grato por estar na segunda fila da grelha e pela equipa ter continuado a esforçar-se. Esperamos que amanhã seja um melhor dia”, salientou Hamilton.

O piloto da Mercedes admitiu que antes do fim de semana a equipa não sabia qual seria a diferença para Red Bull e Ferrari, mas sendo tão curta, Hamilton acredita poder discutir a vitória amanhã na corrida. “Não sabíamos o quão perto estaríamos neste fim de semana, sabíamos que o carro seria mais forte do que foi em Monza. Não conseguir a pole por tão pouco é frustrante, mas amanhã vamos dar mais luta”, concluiu.